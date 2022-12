Grave accidente: se volcó un bus en el noroccidente de Bogotá

En la madrugada de este miércoles se presentó el volcamiento de un bus de turismo, en la calle 127 con avenida Córdoba, en Bogotá.

Según el conductor del bus, el accidente se presentó cuando él trató de evitar un hueco en la vía y terminó colisionando con un vehículo particular.

“Un hueco me tapó el volante (…) y eso hizo que me volcara”, aseguró a BLU Radio el conductor del bus de turismo.

La Secretaría de Movilidad alertó a los bogotanos sobre el trancón que se registra a esta hora en el sitio del accidente.

La entidad recomendó tomar como vías alternas la calle 116 y la calle 128A al oriente.

En el lugar del accidente hacen presencia el Cuerpo Oficial de Bomberos y varias ambulancias para atender a los lesionados.

