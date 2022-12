Judicializarán a conductor que agredió a ciclista en el norte de Bogotá

Un ciclista en Bogotá denunció agresión física y verbal por parte del conductor de un vehículo que lo atropelló y agredió en una importante vía del norte de la ciudad luego de, supuestamente, pasarse un semáforo en rojo.

Según denuncia Sebastián Mallarino, publicista de 32 años, los hechos ocurrieron sobre las 8 de la mañana este viernes cuando se dirigía a su trabajo y transitaba en su bicicleta a la altura del semáforo de la calle 100 con 15, antes de la rotonda de la 100.

Allí, cuenta Mallarino, un vehículo de placas BVF125 se pasó el semáforo en rojo y luego lo atropelló mientras cruzaba el paso peatonal, momento en que el publicista le reclama al conductor y este reacciona golpeándolo.

“Afortunadamente no tuve mayor lesión porque él le pegó a la parte delantera de mi bicicleta, me pegó en el manubrio y en la pierna, pero no tuve ninguna lesión. Sí fue aparatoso, pero afortunadamente no tengo lesiones en este momento”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Añade que en un momento trató de llamar a la Policía y el sujeto lo habría golpeado con el vehículo tras propinarle varios puños.

El publicista denuncia, además, que el conductor se encontraba con tres personas más, una de ellas la copiloto quien lo agredió verbalmente.

El hecho quedó registrado en videos que Sebastián Mallarino compartió en redes sociales:

Éste tipo se pasó semáforo en rojo casi mata a mi sobrino y encima le pegó! Luego trató de pasarle x encima Favor rt pic.twitter.com/FTbaDoCLCc — helena mallarino (@HeMallarino) July 1, 2017

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, reveló este sábado que autoridades identificaron al dueño del vehículo, quien será judicializado por la agresión.

