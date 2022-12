Me hubiera gustado ser el 9 que le hace gol a Brasil en un Mundial: Miguel Mateos

Un verdadero icono del rock en español, con más de 30 años de carrera, demuestra su pasión por la música y el futbol. Seguidor de River Plate, equipo que espera que gane la Copa Libertadores de la mano de Juan Fernando Quintero, a quien le tiene una inmensa fe.

Se trata de Miguel Mateos, quien se encuentra trabajando en la grabación de un álbum que completaría una trilogía que inició en 2016 con el disco ‘Electro Pop’ y que ahora sellará con el trabajo ‘Un, dos, tres, cuá’. El trabajo de producción lo hace junto a su hermano Alejandro y a su banda ‘Zaz’, la cual lo acompañará en Bogotá el próximo 11 de agosto.

En exclusiva para BLU Radio, Mateos habló de su carrera y su gira ‘Solos en América’.

Hay un disco especial en su carrera reciente, En Primera Fila, que dio un sonido diferente a sus canciones. ¿Cómo fue la elaboración y experiencia de ese trabajo?

Fue una experiencia enriquecedora a la cual nos invitó Sony para hacer ese álbum de colección, con una serie de versiones especiales. La grabación se hizo en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires que hoy está convertido en un museo del que fue director Jorge Luis Borges, es un resultado maravilloso donde retomamos versiones con un sonido más potente.

¿Cómo ve hoy en día la evolución del rock argentino? Hay bandas como Carajo, Catupecu Machu y otros, pero no vemos un movimiento fuerte como hace algunos años. ¿Cree que el rock está perdiendo fuerza? ¿A qué cree que se debe?

Son tiempos diferentes, a veces con altibajos para muchos, pero igual la sociedad sigue funcionando. Nosotros le cantamos de cierta forma al establecimiento, pero todo va mutando hacia otros lugares y otros sonidos. Sin embargo, yo en este momento estoy escuchando Emerson, Lake & Palmer, Frank Zappa y Van der Graaf Generator, solo música de los 70s, así que no sé muy bien cómo está sonando la actualidad, quizá porque no encuentro algo de valor, pero son transiciones musicales, hay momentos con vacíos y otros con más contenido.

La música argentina siempre ha sido muy rica, lleva más de 50 años, hice un homenaje con una canción que se llama El Nacional que le rinde tributo a lo que hemos hecho durante este tiempo en este país.

Tal vez nos está ganando el Reggaetón 3 a 0 al terminar el primer tiempo y estamos jugando con 9 hombres, tenemos que jugar el segundo tiempo y ver qué pasa.

Cuando se habla de Miguel Mateos en Colombia siempre se recuerda el Concierto de Conciertos del 17 de septiembre de 1988, un día importante para la música del país. ¿Qué recuerda de esa fecha y de ese momento en especial?

Este fue un hito importante en mi carrera, esto tiene que ver con la gran erupción de la música en Colombia, el país no es el mismo desde esa fecha, ni yo soy el mismo, pero esto tiene que ver con todo el movimiento cultural que se dio en los ochentas, con el rock en español que unió la música de Argentina, Chile, Colombia, México y otros países.

Ese concierto fue una fantasía, a veces me cruzo a algún colombiano que me dice: Miguel ¿Te acuerdas de ese concierto?, me sorprende, parece que todos estuvieron en ese concierto, en esa madrugada como si hubiera sido un Woodstock, si te pones a pensar es una fecha sagrada que permanece en mi corazón porque además fue mi primera vez con el público colombiano.

‘Cuando seas grande’ es una canción importante para su carrera, pero usted ¿qué le aconsejaría a ese niño Miguel Mateos de 12 años; elegir el camino de la música o hubiera elegido otro camino para cuando sea grande?

Me hubiera gustado ser el 9 de la selección argentina que le hace gol a Brasil en la final del mundo, pero la música es mi vida, mi madre fue mi directora musical desde que estaba en el colegio, ella era maestra y mi padre es un melómano, así que siempre he vivido enamorado de la música así que mi obra es la forma en que me relaciono con el mundo, mis canciones son algo que me unen con muchas personas en el mundo y eso me constituye como persona y como ser humano. Nunca pensé ser una estrella del rock, es una realidad a la que me llevó la vida, soy muy agradecido con todo lo que me ha sucedido y vivo orgulloso de lo que elegí y tengo la dicha de seguir pisando escenarios y que lo que hago viva en los corazones de mucha gente.

