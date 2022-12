Menor en Soledad, Atlántico, murió por Lupus y no por vacuna contra el VPH: MinSalud

El Ministerio de Salud emitió un comunicado aclarando que la muerte de Dalida Picalúa Díaz se debió al padecimiento de lupus eritematoso sistémico y no como consecuencia de la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano.



Según la comunicación, la paciente venía presentado sintomatología desde 2011, por lo que la EPS a la que se encontraba afiliada ordeno varios análisis.



Cabe señalar que “la paciente fue vacunada contra el virus del papiloma humano (VPH) en el municipio de El Carmen de Bolívar. Sin embargo, debido a su mudanza a Soledad (Atlántico), la paciente no formó parte del censo de niñas y adolescentes que entre agosto y septiembre de 2014 presentaron un evento masivo en el municipio bolivarense”.



Este es el comunicado emitido por el Ministerio de Salud:



Con respecto al fallecimiento de la menor Dálida Picalúa Díaz, el Ministerio de Salud y Protección Social expresa sus condolencias a sus familiares, y hace las siguientes aclaraciones:



• La paciente falleció el 31 de diciembre en una institución de salud de Barranquilla, donde venía recibiendo tratamiento, ya que residía en el municipio de Soledad (Atlántico) desde hacía tres años.



• La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio durante la realización de un procedimiento de diálisis.



• El 3 de agosto de 2016 la paciente había presentado complicaciones por enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardiaca, que confirmó el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.



• Los archivos de la EPS a la que se encontraba afiliada confirman que a la paciente se le solicitaron exámenes en agosto del 2011 por dolores articulares, lo cual podría ser la manifestación inicial del lupus que provocó su deceso.



• En junio de 2013 (fecha posterior a la consulta por dolores articulares), la paciente fue vacunada contra el virus del papiloma humano (VPH) en el municipio de El Carmen de Bolívar. Sin embargo, debido a su mudanza a Soledad (Atlántico), la paciente no formó parte del censo de niñas y adolescentes que entre agosto y septiembre de 2014 presentaron un evento masivo en el municipio bolivarense.



• Como lo ha dicho en diversas oportunidades la Organización Mundial de la Salud y lo han ratificado varias sociedades científicas y académicas alrededor del mundo, no existe ninguna evidencia científica que permita relacionar la aplicación de la vacuna con la aparición del lupus eritematoso sistémico, el cual fue la causa del fallecimiento de la menor. Al contrario, en la EPS sí existe evidencia de sintomatología sugestiva del inicio del lupus antes de la vacunación contra el VPH.



• El Ministerio de Salud y Protección Social nunca ha desconocido la problemática de salud del municipio de El Carmen de Bolívar. Por este motivo ha venido articulando acciones con todos los actores del sistema de salud, las entidades del Gobierno y los ámbitos comunitario y familiar de las adolescentes del municipio para garantizar su atención en salud.



• El pasado 20 de febrero de 2015, una comisión del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud sostuvo una mesa de trabajo con representantes de los organismos de control, entidades gubernamentales, instituciones de salud y asociaciones de padres de familia para rendir informe del cumplimiento de 13 compromisos adquiridos con los habitantes de esta población el 3 de septiembre de 2014. En el acta de la reunión registró un 100 % de cumplimiento.



• A la fecha se sigue haciendo acompañamiento permanente a las entidades territoriales de Bolívar y de El Carmen de Bolívar para seguir mejorando las condiciones de salud de la población.



• El Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado respetuoso a sustentar las causas de este fallecimiento en evidencias científicas, y a no utilizar el dolor de la familia y los allegados de Dálida Picalúa Díaz con fines políticos.