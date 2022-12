Se viralizó un video en el que se ve la impresionante forma como a una joven, en solo cinco segundos y sin utilizar ningún arma, le roban la bicicleta, mientras ella iba en movimiento.

Rocío Vargas salió el sábado a trabajar, tiene como hobby grabar todos los recorridos que hace con una cámara en su casco, la misma que registró el momento en el que le hurtaron su bicicleta en solo cinco segundos.

"Cuando de repente se me lanzan estos dos tipos, me agreden verbalmente y me bajaron de la bicicleta", contó.

Después llegó la Policía, puso la denuncia del robo de la bicicleta de manera virtual, pero, confesó en conversación con BLU Radio que no tiene muchas esperanzas en encontrar su bicicleta.

Rocío Vargas ha escuchado cómo otras víctimas se resisten a este tipo de hurtos, perdiendo su vida en medio de la inseguridad de la ciudad, por eso, aseguró, optó no oponerse al robo: "después consigo otra bicicleta, prefiero eso a que me maten".

Mujer grabó cómo le robaron la bicicleta en cinco segundos en Bogotá → https://t.co/In7Al6ma1s #VocesySonidos pic.twitter.com/OZz1wzsv6w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 15, 2019

