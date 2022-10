Niño conmueve en Internet por usar camiseta de Messi hecha con bolsa plástica

Si bien se desconoce la identidad del menor y la procedencia de la foto, según lo informó el medio GQ, se presume que la imagen habría sido tomada en Dohuk, Iraq, una zona afectada por los conflictos armados. (Lea también: Definen fecha para juicio por fraude fiscal contra Messi

De acuerdo al mismo medio, el meme surgió la semana pasada en Turquía y fue cuestión de tiempo para que la imagen se hiciera viral en redes sociales. (Lea también: Shakira y Messi pasarán más tiempo juntos )

Por su rápida circulación, la fotografía llegó a manos de una de las cuentas de Twitter de las fans de Messi.

“"Hemos recibido un DM del equipo de Leo. Quieren saber quién es este niño para que Leo pueda conseguirle algo. RT & comparte", cita el trino de la cuenta @messi10stats, una de las cuentas de club fans del argentino más famosas. (Lea también: Messi presume su quinto Balón de Oro en redes sociales )

We got DM from Leo's team. They want to know who this kid is so that Leo can arrange something for him. RT & spread https://t.co/MylJyDOpsu

Ahora habrá que esperar el pronunciamiento por parte del futbolista frente a lo ocurrido.