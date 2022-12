No soy proxeneta y lo voy a demostrar: alias 'Madame'

Liliana Campos Puello alias ‘Madame’ rompió el silencio en una entrevista a medios de comunicación realizada en la cárcel de San Diego en Cartagena. La mujer señala que todos los señalamientos que se han dicho en su contra son falsos y que una de las cosas que más verificaba era que las mujeres con las que trabaja no fueran menores de edad.

Campos comentó que sus primeros días en la cárcel no fueron fáciles, pero con el paso del tiempo ha encontrado paz y tranquilidad.

Publicidad

“Nunca he tenido miedo. Si a alguien le puedo tener miedo es a Dios. ¿Qué hubo de falso? Todo lo que han dicho, hablan de una trata de personas que nunca se dieron, hablaron de menores, cien por ciento falso. Inducción a la prostitución, si yo decido ser prostituta el día que tenga la libertad, quiero saber a quién puedo juzgar que me indujo. Si yo soy una mujer de 47 años y en Colombia una persona de 18 años ya es adulta”, explicó Campos Puello.

Propinas y comisiones:

En lo referente a su forma de ganarse la vida, Liliana asegura que su potencial nunca fue la prostitución.

“Mi potencial toda la vida han mis rentas, casas, apartamentos, penthouse, yates, botes. Si un cliente me daba una propina, yo no iba a decir que no, y lo que llevaba a mi casa eran propinas y comisiones, pero nadie me puede probar comisiones de damas de compañía”, agregó.

Publicidad

En lo referente al ingreso de las mujeres a su negocio, Campos sostiene que se cercioraba de que cada cedula fuera real, proceso que verificaba con un amigo que tenía en la Sijin o CTI. Explicó que las mujeres ante ella siempre se presentaban con sus cedulas y no aceptaba contraseñas.

“Esa cédula yo la certificaba con un amigo que tengo interno en la Sijin o CTI, y le decía que chequeara la cédula para saber si era menor de edad”, afirmó.

Publicidad

En la entrevista Liliana Campos también afirmó que en cualquier casa o apartamento que alquilaba era obligatorio quitar los celulares a las niñas, primordialmente porque no quería que se filtrara información en redes sociales y, además, porque muchos de sus clientes eran casados.

"No hay evento mío que exista en redes sociales. Los vídeos que están circulando son mis cumpleaños números 45, 46 y 57. La Casa Benjamín jamás la conocí", afirmó la hoy acusada.

"No soy proxeneta":

Liliana Campos le envió un mensaje al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Publicidad

"No me considero proxeneta. Ese nombre no me lo merezco, lo voy a probar. Si hoy estoy aquí en San Diego, quiero que el fiscal general de la Nación me diga a mí si se acabó la prostitución en Colombia. Si la Torre del Reloj dejó de tener prostitutas. No manejaba prostitutas. Eran mujeres estudiantes, profesionales, niñas de medios, muchas (son) cabeza de hogar, ninguna mujer era obligada. La prostitución en Colombia no es ilegal y reto a la primera mujer a que me diga que yo la obligué", señaló Campos.

Finalmente, envió un mensaje las figuras públicas que han hablado de ella en medios de comunicación.

Publicidad

"De figuras públicas, el que diga algo bueno de mí se lo aplaudo, el que hable mal, cuando pruebe mi inocencia haré un programa de televisión para que me lo diga en mi cara. Ese nombre de Madame me lo inventó el fiscal, pero hasta me hizo un favor", puntualizó.