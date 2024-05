Revolcón en el Desafío XX genera diferentes emociones en los equipos: así quedaron

Este martes, en el Desafío XX hubo un gran revuelo con la reorganización de los equipos de Súper Humanos. Tras el prueba de capitanas, no solo se despidió a Gamma, sino que también se reorganizaron los equipos Alpha, Beta y Omega.

Llegó el momento de elegir y la primera que lo hizo fue Karen, luego fue la oportunidad para Gaspar y Darlyn. También, se conoció la decisión de la líder del equipo morado quien eligió a Kevyn en lugar de Arandú. Fue notoria la angustia de la representante del grupo azul al perder una de las fichas más importantes.

El disgusto, la ira y la tristeza se hicieron notar, pues en Beta, las lágrimas no se pudieron ocultar mientras nombraban a los desafiantes, en Omega se percibía el miedo cuando Campanita fue el último en ser llamado, y en Gamma la tensión era palpable ya que Glock se negaba a compartir espacio con Karoline, nuevamente, pues entre estas dos participantes se ha visto que no se llevan nada bien, lo que hizo que nuevamente Glock le diera a conocer a su compañera que 'no la soportaba más', porque, según ella, todo lo que se hace es en su contra y genera un mal ambiente en el equipo; debido a eso prometieron a sus espaldas no determinarse la una de la otra y solo tener contacto para fines puntuales de la competencia.

Foto: captura Caracol Televisión

Así quedaron conformados los equipos:

Alpha: Karen, Dickson, Kevyn, Santi, Natalia, Juan, Mapi y Francisco.

Omega: Gaspar, Alejo, Luisa, Kratos, Anamar, Renzo, Lina y Campanita.

Beta: Darlyn, Marlon, Karoline, Arandú, Glock, Yoifer, Valentina y Hércules.

En cuanto a las parejas que se han formado a lo largo del programa, Marlon y Luisa quedaron en equipos diferentes, mientras que Renzo y Anamar compartirán en las próximas pruebas. De hecho, estos dos últimos ya compartieron en el cubo una noche de amor y fortalecieron su vínculo sentimental.