Prime Video prepara la llegada de nuevas series y películas: aquí el listado

Llega mayo de 2024 con nuevas producciones en las diversas plataformas de streaming, que, por supuesto, Prime Video no es la excepción al actualizar su catálogo a partir de este miércoles 1. Nuevas películas y series se unen a la lista de producciones que hacen parte de la aplicación.

Nuevas series y películas en Prime Video

La idea de Ti: Anne Hathaway regresa en esta trama romántica en donde ella encarna a 'Solene', una madre soltera de 40 años, que se enamora del cantante pop del momento, que es interpretado por Nicholas Galitzine. La cinta que se estrenará el 2 de mayo tiene incluso sus propias canciones ambientadas en el artistas de la película. "Todos se enamoraron profundamente en esta película. Cuando fuimos a tomar la foto del equipo al final, puedes ver la química actual entre todos nosotros. Se sintió como una de esas experiencias realmente especiales que recordarás para siempre", dijo la actriz.

Maxton Hall: basada en la exitosa novela homónima de Mona Kasten, "Save Me" se posiciona como una de las nuevas apuestas imperdibles de Prime. La serie, producida por UFA Fiction, promete cautivar al público con una historia de amor moderna llena de giros inesperados, drama y un toque de glamour. En el corazón de la trama se encuentra la intensa relación entre James Beaufort y Ruby Bell. James, proveniente de una familia adinerada y reconocida, vive una vida llena de privilegios y lujos. Ruby, por otro lado, proviene de un entorno humilde y lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. Se estrena el 9 de mayo.

'Nahir': el 22 de mayo llega a Prime Video la historia del caso de Nahir Galarza, un crimen que paralizó a Argentina en donde una joven se vio envuelta en el homicidio de su novio. La historia narrará los detalles de ambos al igual que los archivos policiales que llevaron a las decisiones en el caso que hoy tienen a la mujer bajo una cadena perpetua en su país.

Publicidad

'Perra vida': una perrita cambiará la vida envuelta de varias personas que se unirán a partir del amor por este animal. Se estrenará el 24 de mayo y es un film latinoamericano con protagonistas, en su mayoría, chilenos que pondrán el toque de la región en sus escenas.

'¿Quién lo mató?': el asesinato de Paco Stanley conmocionó México y ahora tendrá su propia serie en Prime Luis Gerardo Méndez hace parte del casting de esta cinta que narrará los misterios de este crimen, además de cómo varios allegados al popular presentador de televisión terminaron en la cárcel por este crimen.

Publicidad

Otros estrenos