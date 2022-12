Policía ofrece $20 millones por información de robo masivo en TransMilenio

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía de Bogotá, entregó detalles del robo que se registró en la estación de TransMilenio Alcalá. Ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos que conduzca a los responsables de este hecho. Lea también: No hay denuncias formales por supuesto robo en estación de Alcalá: TransMilenio



“Estamos esperando a que las personas afectadas presenten la denuncia para que nos ayuden con la identificación de los delincuentes”.



Frente a los reclamos de varios usuarios porque no habían policías en la estación, el general manifestó que ese robo masivo se registró dentro de un bus articulado de TransMilenio y no la estación, en donde “sí habían uniformados”. Lea también: Denuncian nuevo caso de atraco a usuarios en TransMilenio en norte de Bogotá



También manifestó que es difícil poner uniformados dentro de los articulados debido a que se debe priorizar la presencia de ellos en las estaciones.