Rescatan a abuelo perdido en humedal de Bogotá con ayuda de helicóptero de la Policía

El impactante rescate se presentó después de que el señor Hernando Páez, de 73 años, quien padece una enfermedad que le hace olvidar cosas,

cayera en uno de los pozos de agua que hacen presencia en el humedal Juan Amarillo, en Suba, norte de Bogotá.

Desde ese momento, el abuelo duró desaparecido más de 24 horas.

“Lo que pasa es que yo normalmente salgo a recoger papas, calabazas y curabas en el humedal, pero en mi tarea me fui a un charco y me llevó el agua contaminada. No recuerdo cuánto duré, pero salí para que después me rescatara la Policía”, dijo don Hernando Páez en diálogo con BLU Radio.

La operación para ubicar al adulto mayor comenzó después de que la ciudadanía, que habita por ese sector de la ciudad, hiciera un llamado a las autoridades, advirtiendo que Hernando ingresó muy temprano al humedal Juan Amarillo.

“La idea de los policías, como siempre, es mantener a todas las personas a salvo incluso interponiendo nuestras vidas de por medio. Por lo complicado del acceso al sitio tuvimos que utilizar el helicóptero halcón y con las cámaras térmicas ubicar al señor”, sostuvo el coronel Jhon Jairo Urrea.

Después de que el anciano fue rescatado por la Policía, recibió atención médica inmediata y fue trasladado hasta el Hospital de Suba, donde actualmente está internado.

“El paciente ingresó desorientado y no recordaba familiares, por eso se le hizo una valoración neurológica. En el momento, el paciente se encuentra estable y tiene reposición de líquidos, pero se descartó patologías infecciosas”, explicó el doctor Felipe Chamorro, quien atiende la sala de urgencias del centro médico.

Después del rescate y su estabilización en el Hospital del Suba, familiares de don Hernando Páez llegaron hasta el lugar y agradecieron a la Policía por el rescate del abuelo.

