Reviva el misterioso caso del asesinato de la porrista de Millonarios

La noche del 30 de noviembre 2013, y en un desafortunado episodio, se apagó para siempre la luz de Luisa Fernanda Ovalle, una joven de apenas 18 años que cursaba quinto semestre de ciencias políticas en Bogotá y trabajaba en eventos, además de ser porrista de Millonarios, una de las grandes pasiones de su vida.

Desde entonces y hasta ahora, casi 5 años después, la justicia sigue sin poner punto final a este doloroso capítulo en la historia de la familia Ovalle Chávez.

Aquel 30 de noviembre de 2013, un día negro para la familia, un hombre que, según las investigaciones, no sobrepasa los 30 años acabó con la vida de Luisa Fernanda en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, utilizando un arma blanca. El lugar del homicidio no estaba a más de 100 metros de la vivienda de la mujer. El asesino le propinó seis puñaladas a la estudiante de 18 años.

La noche del crimen, recuerda Noticias Caracol, la joven porrista de Millonarios intentó defenderse de su agresor, pero su fuerza no fue suficiente para escapar de la muerte. Algunos testigos intentaron ayudarla, pero era demasiado tarde.

“Luisa me llamó a las 6:15 (de la tarde), que ya había terminado de trabajar. Yo le digo que en qué se va a devolver y ella me dice que en TransMilenio y yo le digo que no, que ella tiene para tomar taxi y su respuesta fue ‘si tomo taxi, nunca llego’. Efectivamente nunca llegó a la casa”, señaló Tatiana Chávez, la madre de la joven, el pasado 30 de noviembre de 2017 a Noticias Caracol.

Durante toda la investigación se han incorporado 35 vídeos de cámaras de seguridad de la zona con los que se realizó un perfil del agresor y se ofrecieron hasta 70 millones de pesos por información que llevara a su captura.

Captura de presunto asesino:

Este jueves 2 de agosto se abrió otro capítulo en esta terrible historia.

Uniformados de la Sijín de la Policía de Bogotá capturaron en una vía pública a quien sería el principal sospechoso del homicidio de Luisa Fernanda Ovalle.

Se trata de Hugo Alejandro Zabaleta, quien pertenecería a las ‘barras bravas’ de Millonarios y sería el culpable de esta macabra y dolorosa historia. Fue capturado en el barrio Santa Fe y en su poder le fue encontrada un arma blanca.

El hombre, según se conoció, vive en el mismo sector de la localidad de Kennedy en el que la joven fue asesinada.

Fiscalía y testigo clave:

Este viernes 3 de agosto Zabaleta se declaró inocente de delito de homicidio agravado por el crimen de la joven. Esto quiere decir que el caso irá a juicio.

En este momento, la Fiscalía solicita que lo envíen a prisión preventivamente hasta que se defina si es o no culpable y uno de los argumentos es que la gravedad de la conducta demuestra que es un peligro para la sociedad.

Cabe señalar que la Fiscalía asegura que Zabaleta mató a Luisa Fernanda por hurtarle sus pertenencias y que hay testigos que la vieron forcejeando por su bolso.

Ahí aparece un nombre clave, residente del sector de Castilla, quien sería ese testigo estrella contra el imputado. Según el testigo, ese día salió de un establecimiento de comercio donde estaba tomando unas cervezas a hacer sus necesidades fisiológicas en el parque donde fue asesinada Luisa Fernanda, lugar donde habría visto todo el crimen y pudo identificar años después al hombre que hoy es señalado como el responsable.

La esperanza:

La familia de Luisa Fernanda no pierde la esperanza de que algún día se haga justicia en el horrendo crimen de la que era la luz de sus ojos. Cada 30 de noviembre realizan ceremonias en su honor.

Familiares de la porrista exigen justicia:

Tras la captura del hombre que presuntamente habría asesinado a Luisa, la familia hizo un llamado a la justicia para que este hecho no quede impune y el responsable reciba la máxima pena por el violento homicidio de la joven.

BLU Radio habló con Héctor Sánchez, tío de la porrista de 18 años, quien reiteró su petición asegurando que esperan que “la justicia sea rígida con este caso y con todos los casos de muertes injustas de personas que han quedado impunes. El llamado es a que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que realizó el crimen”.