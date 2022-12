Supuesto abusador sexual de niño de 9 años en Bogotá está en libertad

Una familia del barrio Lucero en la Localidad de Ciudad Bolívar aún no comprende como después de que pasara casi una semana del abuso sexual de un hombre a un menor de 9 años, la Policía no lo haya podido capturar, en las últimas horas el menor que ni siquiera ha querido salir de su cuarto identificó a su agresor, lastimosamente este escapó.



"Mi hijo está estable, carizbajo como cualquier niño de su edad, estamos esperando que secuelas va a tener a causa de esto... lastimosamente el tipo que hizo esto no ha sido capturado, yo no lo conozco pero el niño ayer lo identificó y cuando lo íbamos a coger, se nos escapó", así se lo confirmó a BLU Radio Sandra, la mamá del menor.



Las autoridades por su parte ya tienen identificado al agresor, que según la Policía en las próximas horas será capturado.