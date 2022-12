UniAndes no avisó a tiempo que Icetex no desembolsó: padre de joven de Generación E

El padre de uno de los 46 jóvenes que aspiraban a estudiar Medicina en la Universidad de Los Andes y a quien le avisaron que no tenía cupo un día antes de iniciar la inducción, aseguró en Mañanas BLU que el claustro no avisó a tiempo que el Icetex no había hecho el desembolso. Además, que la institución tenía conocimiento de ello desde el 8 de diciembre del año pasado.

“Un día antes de la inducción, o sea el 16 de enero a las 7:15 de la noche, recibió un correo de la Universidad que decía que ya los cupos estaban completos y que porque el Icetex no había aprobado el crédito, los estudiantes quedaban por fuera del primer semestre de Medicina”, aseguró Marlon, quien omitió dar su apellido por precaución.

“La Universidad tenía conocimiento que desde el 8 de diciembre de 2018, dicho por ellos mismos en una reunión que sostuvimos con los padres de familia y las directivas dela Universidad (…) ya tenían los cupos completos”, agregó.

“¿Si ya ustedes sabían, por qué no avisaron entonces para que en se lapso tuvieran los estudiantes la posibilidad de escoger otra universidad?”, cuestionó el acudiente.

