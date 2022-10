Uniformado agrede a una mujer en Magdalena por grabar procedimiento policial

Según la versión entregada, la mujer grababa un procedimiento policial cuando los uniformados golpeaban a un joven en el barrio Laureles.



Cuando uno de los policías se percata que la mujer está grabando, se acerca a ella y le dice “que no grabe, que no grabe, que no grabe”.



Luego, se ve cuando otro se acerca y de un momento a otro se escucha un golpe, pese a que el celular con el que grababa no alcanza a registrar el momento completo.



Posteriormente se conoció que el uniformado le habría dado una cachetada a la mujer por haber grabado la agresión al joven.





