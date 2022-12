Desde insultos hasta amenazas ha recibido la autora de 'La atracadera'

A Mary Cruz Contreras algunos le aplauden y otros le condenan el haber hecho una parodia de la canción 'La guacherna', para convertirla en 'La atracadera', un tema que reseña la inseguridad que aqueja a Barranquilla por estos días.

De acuerdo con entrevista entregada por la mujer a zonacero.com , recibió a través de su cuenta de facebook un mensaje en el que le decían que para cuando necesitara un policía, nadie la iba a auxiliar.

"Estoy muy triste por todo. No spe lo que voy a hacer porque yo tengo familia y no quiero hablar más del tema a nadie por temor a que me pase algo por cantar la verdad", dijo Contreras, quien considera que la inseguridad está aquejando a los barranquilleros.

Asimismo, a la joven le compusieron una canción, mediante otra parodia a 'La guacherna', en la que se burlan de su aspecto físico y la insultan.