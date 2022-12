Los amarramos, no los matamos: pareja capturada por masacre en Villas del Rosario

Luis Alberto Castillo Orozco y Bileidis Meza, las dos personas que fueron capturadas esta madrugada en la isla de Barreto, ubicada en Calamar, Bolívar, por supuestamente estar involucrados en una masacre ocurrida en una finca de Villas del Rosario, se pronunciaron sobre su participación en dicho crimen.



La pareja les afirmó a periodistas que cubrían su llegada a la URI de Barranquilla que fueron obligados a amarrar a las víctimas y otros tres hombres se habrían encargado de asesinarlas.



Lea también: Cae pareja señalada de cometer masacre en Villas del Rosario



"Yo no lo hice, me pusieron a que los amarráramos, fueron los de al lado", dijo Luis Alberto Castillo Orozco, el colombiano retornado de Venezuela señalado de participar en la masacre.



“No digas nada. Nosotros no tenemos nada que ver con eso”, añadió Bileidis Meza, compañera sentimental de Castillo y ciudadana venezolana.



Los capturados tendrán que responder por el homicidio de Jaime Enrique Herrán, Griselda Acevedo, Betzaida Acevedo y Sandra Ricardo.



#AEstaHora #Video Pareja señalada de participar en la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Villas del Rosario llegaron a la URI en #Barranquilla dando declaraciones y asegurando no haber cometido el hechohttps://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/QYUQktESvz — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 8, 2019

