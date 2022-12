“Tendré una vejez más tranquila”: Escobar por fallo que ordena al Cali pagarle pensión

Aunque su voz dejó de sonar por cuenta de un cáncer, Miguel Escobar, el histórico defensa y capitán del deportivo Cali, con ayuda de un aparato especial habló por teléfono con BLU Radio para celebrar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al Deportivo Cali pagarle sus aportes de pensión de los 13 años en los que estuvo vinculado al equipo.

“Yo me levanté esta mañana y cuando me dieron la noticia, fue una cosa impresionante. Yo llevo peleando con el abogado 10 años y gracias a Dios se me da en un momento en el que necesitaba esa ‘pensioncita’”, dijo el exfutbolista.

Su batalla judicial por el reconocimiento de sus derechos inició en el 2009 y gracias al fallo de la Sala Laboral de la Corte ahora podrá utilizar el dinero para su manutención y la de su familia.

“Tengo que usarla para mi esposa y mis hijos, usted sabe que yo tengo una ‘cola’ grande. Yo creo que en el tiempo que yo estuve allá, lo merecía”, indicó.

Manifestó, además, que no desea molestar al Deportivo Cali, pero que todos los reconocimientos obtenidos le hacen pensar que es justo el pago que tendrán que hacer por la orden judicial.

“Soy el que más clásicos jugué, el que más Copas Américas jugué y creo que yo me lo merecía. Gracias a Dios, hoy ha llegado la recompensa y con todos mis amigos con los que he hablado me dicen que están contentos por esto. Voy a tener una vejez más tranquila”, agregó el histórico jugador.