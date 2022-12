Alcalde Rodolfo Hernández arrecia críticas al vicepresidente Vargas Lleras

“Están haciendo politiquería con la plata de los colombianos poniendo en desventaja a los otros candidatos a la presidencia”, con esta frase el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, volvió a lanzar fuertes críticas al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.





Según Hernández, Vargas Lleras está utilizando los programas de infraestructura del gobierno nacional para su campaña, con recursos públicos, poniendo en desventaja a los otros candidatos como Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Óscar Iván Zuluaga, Humberto de la Calle y Carlos Holmes.



Escuche aquí la entrevista completa:



“Uno con una chequera de 15 mil millones de dólares a 15 meses de arrancar la campaña y los otros con ceros pesos, eso es violentar la democracia”, dijo.





El alcalde asegura que hace las críticas como ciudadano y que “no le tiene miedo a esas candelas”. “La gente tiene la costumbre de decir que hagámonos pasito y no estoy de acuerdo, yo no he dicho mentiras”.





Explicó que no ha hablado con el vicepresidente desde que se posesionó, y tampoco antes, durante la campaña, porque Vargas estuvo apoyando a la politiquería.





Finalmente el alcalde bumangués aseguró que espera que este episodio no afecte la relación administrativa entre el gobierno nacional y municipal.





“Vamos a presentar unos programas y ellos verán si los aprueban o no, pero deben tener en cuenta que la palta no es de ellos ni se asigna por caprichos”, señaló.





