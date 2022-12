Contratistas del Hospital de Floridablanca en paro por falta de pago de salarios

Los 250 contratistas del Hospital de Floridablanca en Santander se declararon en paro porque les adeudan 4 meses de sueldo.

Desde tempranas horas de la mañana permanecen en un plantón a la entrada del centro asistencial solicitándole al gobierno departamental soluciones, dicen que no pueden más con la situación.

“Nos vemos afectados todos porque necesitamos lo del transporte, alimentación, hay muchas madres cabeza de hogar que necesitan pagar arriendo, servicios y ya llegamos a un tope en el que no tenemos dinero. Por eso suspendimos labores”, dijo Laura Santos enfermera del Hospital.

La situación es tan crítica que aseguran los médicos que a veces no tienen como atender a los pacientes porque hay medicamentos que no volvieron a llegar, “por falta de medicamentos a veces nos toca recetar sólo con los que cuenta el hospital pero que no van a ser iguales de efectivos para el tratamiento que requiere cada paciente”, expresó Diego Mauricio Pedraza, médico de urgencias.

Por el momento sólo están prestando servicios de urgencias, los demás fueron suspendidos por cuenta del cese de actividades de los contratistas.

