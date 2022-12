El Carrasco tendrá que cerrarse en el 2020, según fallo de un juez

Luego de una inspección realizada por las autoridades ambientales y el juez 15 administrativo de Bucaramanga,El juzgado no aceptó que el cierre definitivo de El Carrasco siga postergándose a través de la figura de “emergencia sanitaria”.

Por tanto, Bucaramanga y los municipios del área metropolitana de Bucaramanga tienen un plazo de 30 días para buscarle el reemplazo al basurero.

“Esto implica que ustedes (las alcaldías del área metropolitana) tienen que hacer todo lo posible, en el menor tiempo, para buscar una solución, este sitio de disposición final de basuras tiene un fin,El pasado 3 de octubre, un derrumbe en la cárcava 4 de El Carrasco,Frente a esto,cause una emergencia ambiental en Bucaramanga.Pero la puja por el relleno sanitario no para ahí. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández,“Dicen que se lleven el relleno, esto no debería decirlo yo, pero es que no me gusta decir mentiras, para dónde lo llevamos, no hay un lugar”, dijo.Entre tanto, La Corporación Ambiental de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB,