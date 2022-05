Falleció la exdiputada Ángela Hernández en Santander

Luego luchar contra el cáncer de mama, en la madrugada de este domingo murió la exdiputada de Santander Ángela Hernández, según confirmó su familia en redes sociales

“Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor”, escribió su familia en la cuenta oficial de Instagram de la exdiputada.

En su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que primero reaccionó al escribir: "Partió Ángela, una vida corta pero ejemplar".

Ángela Hernández, quien militó en el partido Centro Democrático, se destacó durante su carrera política por su activismo y defensa de valores religiosos. La abogada fue concejal de Floridablanca municipio donde nació.

En 2016, lideró una multitudinaria manifestación en contra de la ideología de género , que según ella, impulsaba el Ministerio de Educación a través de cartillas. "Era la colonización de la homosexualidad", decía.

En sus redes sociales, Hernández, hace unas semanas, había dejado un mensaje a su esposo y el enlace de un video realizado por el diario Vanguardia sobre su lucha contra el cáncer de seno.

“Le pedí a Dios un esposo que me amara, y que fuera mi apoyo para cumplir mis sueños. Dios me dio más, me dio un ángel llamado @jefferveg, te amo. Gracias @vanguardialcom por tanto cariño.