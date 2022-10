Indignación por condena de 17 años a hombre que mató a una joven en Santander

Familiares y amigos de la joven, así como las organizaciones de mujeres rechazaron la decisión de un juez de imponer 17 años de cárcel al asesino de la joven médico que acabó con su vida en noviembre pasado.



“Este no fue un homicidio agravado, fue un feminicidio, no entendemos porque el juez obvio la ley Rosa Elvira Celis. El juez negó la nulidad y no solo lo condenó por el delito de homicidio, sino que le dio el 50 por ciento de rebaja por haber aceptado los cargos. Ese tipo de casos no puede seguir ocurriendo y no pueden seguir aplicando otro tipo de normas”, aseguró la abogada de la víctima Carolina Durán.



Los familiares de la joven profesional, manifestaron que es un crimen que no quedo impune, pero debió ser más drástica la condena contra el confeso asesino.



“Entiendan nuestro dolor, ese hombre debió pagar 50 años de cárcel y no 17, el mato a mi hermana y la enterró en el patio de la casa donde vivía, fue un crimen planeado”, aseguró Jaibit Duran, hermano de la víctima.



