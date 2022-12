Panachi presenta graves irregularidades financieras y administrativas: Contraloría

La Contraloría de Santander radicó un informe en 2017 y a su vez tuvo conocimiento de informes anteriores, donde se denunciaban varias irregularidades en el sector administrativo y financiero de la Corporación Panachi.



En una auditoría de 2016, la Contraloría hizo hallazgos importantes donde concluyó que no había una razonabilidad en los estados financieros hasta 2015 y que el sistema de control financiero es desfavorable para la corporación Panachi.



“En el informe se evidencia deficiencias por venta de boletería y facturación donde no hay registro del número de personas que han pagado así como en el arriendo y control de parqueaderos. El software contable genera un alto riesgo, encontramos que se hicieron pagos en efectivo por 150 millones a una entidad de paisajismo y zonas verdes cuando eso solo debe hacerse con entidades bancarias”, dijo Diego Fran Ariza, contralor de Santander.



El contralor también resaltó que se encontraron pagos de bonificaciones a directivos de Panachi. Al parecer, la bonificación que se hizo a un directivo por 10.5 millones de pesos no tiene una autorización por parte del consejo directivo. El ente de control también halló deficiencias en consignaciones bancarias y pagos extemporáneos a la DIAN, así como créditos que se pagan con intereses altos e irregularidades en la contratación de personal CPS.



“Tendríamos que entrar a investigar si estos créditos, bonificaciones y demás inconsistencias encontradas pueden ser catalogadas como un detrimento patrimonial o daño fiscal”, dijo el jefe del ente de control en Santander.



La Contraloría resaltó que lo importante es que la coporación Panachi tome los correctivos necesarios debido a que el parque ha potenciado el turismo en la región.



A partir del lunes 30 de enero se realizará una auditoría de carácter especial para tocar temas puntuales tocados en los informes de revisoría fiscal.





