Tensión entre hinchas y directivos del Bucaramanga por crisis de resultados

Tras la salida del técnico Harol Rivera por los malos resultados del Atlético Bucaramanga en la Liga Águila 2017 hay incertidumbre y un ambiente hostil de las barras que han enviado fuertes mensajes a los directivos del equipo.

Desconocidos pintaron grafitis en la fachada de la sede administrativa en el centro de Bucaramanga con un mensaje que dice “La paciencia se acabó, a la B ni muertos”.

Este martes los integrantes de barras como Fortaleza Leoparda Sur se citaron para realizar un plantón frente a la sede.

“Nosotros no queremos volver a donde estuvimos y si nos toca hacerle sentir ese infierno a las directivas lo vamos a hacer”, dice uno de los líderes de la barra en un video que circula entre los jóvenes.

Los hinchas piden la renuncia del presidente Héctor Fernando García.

“Las cosas no están marchando bien, hemos estado pasivos durante tres meses ante una cadena de errores por parte del presidente y el gerente deportivo, ustedes se tienen que ir, no vamos a permitir que traigan un técnico al que los jugadores no le corran”, dice el mensaje en video.

En las redes sociales el tono también ha elevado.

Ya lo dijimos. A LA B NI MUERTOS! — Fortaleza Leoparda Sur (@FLSurOficial) March 7, 2017

El vocero de Fortaleza enfáticamente advierte: “Ya basta, ustedes vinieron acá fue a vernos la cara a todos. Tenemos que unirnos y sacar a delante el club, fueron siete años y solo nosotros sacamos al equipo adelante”

