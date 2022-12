Venezolanas se sienten humilladas tras comentario del alcalde de Bucaramanga

Las duras palabras del alcalde de Bucaramanga en contra de la población venezolana, especialmente de las mujeres no han caído bien en diferentes sectores de la ciudad ni mucho menos en la población migrante que vive en la capital santandereana.

El alcalde de Bucaramanga dijo esta mañana a un grupo de periodistas que las mujeres venezolanas son una fábrica de hacer niños tratando de referirse a los costos que tienen los centros de salud para atender los partos de la población migrante.

Publicidad

Pero, al ser consultadas por Blu Radio, las mujeres venezolanas han asegurado que el alcalde solo quiere humillarlas con ese tipo de comentarios.

“De muy mal gusto esa opinión con nosotras, no me parece bien que haya dicho eso, porque yo tuve mi bebé y él nació acá sin yo saber que me venía para esta ciudad, es un rechazo a los venezolanos, nos está humillando”, dijo María Pérez, una venezolana que junto a su bebé recién nacido vende dulces en un semáforo de la ciudad.

Publicidad

Para la directora de la Fundación Entre Dos Tierras, Alba Pereira, y quien ha liderado a los venezolanos en Bucaramanga, las palabras del alcalde estigmatiza a los migrantes y una forma vulgar de llamar a los ciudadanos del hermano país.

“Lo que pasa en Venezuela es una emergencia humanitaria, allá no hay medicinas ni calidad en la atención médica y por eso estas mujeres deben migrar hacia Colombia para tener sus niños y que estos se salven, allá se mueren, es humillante lo que dice Rodolfo”, enfatizó.

Publicidad

No es la primera vez que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hace comentarios xenófobos en contra de los venezolanos. En mayo de 2017 el mandatario aseguró que “de Venezuela llegaban limosneros, prostitutas y desocupados”.