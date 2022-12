Venezolanos en Bucaramanga rechazaron la constituyente de Maduro

Cuatro urnas fueron instaladas en el punto soberano ubicado en la calle 18 #28-52 en el barrio San Alonso para recibir a los ciudadanos migrantes venezolanos.



Debido a las largas filas de personas que querían votar fue necesario extender el plazo hasta después de las 4 de la tarde.



Alba Pereira, cónsul de honor en Venezuela entregó públicamente detalles de la jornada electoral al finalizar el 16 de julio.



En la primera pregunta 1) ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? El 99.8% de los votos fueron a favor del Sí, 7 personas votaron por el No y 3 votos fueron nulos.



En la segunda pregunta 2) ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? El 99.75% de las personas votaron por el Sí, 10 personas votaron por el No y 3 votos fueron nulos.



En la tercera pregunta 3) ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional? el 99.69% de los votantes lo hicieron a favor del Sí, 13 votos por el No y 3 votos nulos.



En total el 99.76% en los votos fueron por el Sí, un 0.2% votaron por el No y 0.1% fueron nulos.



La jornada en Bucaramanga transcurrió en completa normalidad y sin problemas de roden público.



