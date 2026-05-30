Alternativas para comprar vivienda sin cuota inicial: Casa Blu del 30 de mayo de 2026

Actualizado: 30 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de mayo de 2026:
- Lili Rico, formadora en storytelling, habló sobre la importancia de saber contar historias, una habilidad clave para comunicar, conectar e influir en distintos ámbitos de la vida personal y profesional.
- La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán, se refirió sobre cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial.
- La profesora Diana Camila Garzón, abordó sobre cómo afrontar las diferencias políticas en época electoral.
Escuche el programa completo aquí: