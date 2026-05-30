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Alternativas para comprar vivienda sin cuota inicial: Casa Blu del 30 de mayo de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 30 de mayo de 2026.

Casa BLU
Casa BLU
Casa BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de mayo de 2026:

  • Lili Rico, formadora en storytelling, habló sobre la importancia de saber contar historias, una habilidad clave para comunicar, conectar e influir en distintos ámbitos de la vida personal y profesional.
  • La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán, se refirió sobre cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial.
  • La profesora Diana Camila Garzón, abordó sobre cómo afrontar las diferencias políticas en época electoral.

Escuche el programa completo aquí:

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