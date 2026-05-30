Alternativas para comprar vivienda sin cuota inicial: Casa Blu del 30 de mayo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de mayo de 2026:



Lili Rico, formadora en storytelling, habló sobre la importancia de saber contar historias, una habilidad clave para comunicar , conectar e influir en distintos ámbitos de la vida personal y profesional.

, conectar e influir en distintos ámbitos de la vida personal y profesional. La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán , se refirió sobre cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial.

, se refirió sobre cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial. La profesora Diana Camila Garzón, abordó sobre cómo afrontar las diferencias políticas en época electoral.

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