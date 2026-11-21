Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 21 de noviembre de 2026:



Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de Homecenter, contó cómo avanzó la reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Chocó . La compañía identificó, junto con la Fundación Botellas de Amor, a 22 familias damnificadas y entregó viviendas que benefician a más de 100 personas en Quibdó, Beté, Curiquidó y Chibugá. Las casas fueron construidas con perfiles elaborados a partir de plástico reciclado y hacen parte del programa Mi Hábitat.

. La compañía identificó, junto con la Fundación Botellas de Amor, a 22 familias damnificadas y entregó viviendas que benefician a más de 100 personas en Quibdó, Beté, Curiquidó y Chibugá. Las casas fueron construidas con perfiles elaborados a partir de plástico reciclado y hacen parte del programa Mi Hábitat. Kelly Rodríguez Jiménez, directora de Sostenibilidad y cofundadora de la Fundación Botellas de Amor , explicó cómo los empaques plásticos flexibles de uso cotidiano pueden transformarse en materiales para construir viviendas, aulas y parques. Cada una de las casas entregadas en Chocó utilizó cerca de cuatro toneladas de residuos plásticos, equivalentes aproximadamente a 4.000 botellas llenas de empaques. La fundación recibe bolsas de alimentos, empaques de supermercado, plásticos de productos para mascotas y otros residuos similares, que posteriormente son convertidos en perfiles de plástico reciclado.

, explicó cómo los empaques plásticos flexibles de uso cotidiano pueden transformarse en materiales para construir viviendas, aulas y parques. Cada una de las casas entregadas en Chocó utilizó cerca de cuatro toneladas de residuos plásticos, equivalentes aproximadamente a 4.000 botellas llenas de empaques. La fundación recibe bolsas de alimentos, empaques de supermercado, plásticos de productos para mascotas y otros residuos similares, que posteriormente son convertidos en perfiles de plástico reciclado. Yuri Vargas, actriz de En qué lío me metí, habló sobre su papel de Soraya Montaño en la nueva producción de Caracol Televisión, una historia que mezcla comedia, romance, misterio e investigación. Su personaje es una fisioterapeuta que termina involucrada en la decisión sobre quién debe asumir la presidencia de un emporio empresarial y, al mismo tiempo, debe ayudar a descubrir quién estuvo detrás de la muerte de su propietario. Vargas contó que se preparó con fisioterapeutas y recibió acompañamiento durante las grabaciones para darle mayor credibilidad al personaje, además de destacar la experiencia de compartir escena con figuras como Jorge Cao y Amparo Grisales.

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