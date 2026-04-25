Ciencia explica embarazo con dos padres: Casa Blu del 25 de abril de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de abril de 2026:



Dr. César Lozano, médico cirujano escritor y conferencista internacional , habló sobre ¿Qué hábitos nos ayudan a vivir en equilibrio y tener mejor entorno?

, habló sobre ¿Qué hábitos nos ayudan a vivir en equilibrio y tener mejor entorno? Gabriela Zuluaga, creadora de contenido, abordó sobre ¿Cómo llegar a una conciliación ideal con la expareja por los hijos?

Profesor William Usaquén, director del laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió sobre ¿Puede una mujer quedar embarazada de dos hombres al mismo tiempo?

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