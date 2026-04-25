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Ciencia explica embarazo con dos padres: Casa Blu del 25 de abril de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 25 de abril de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 25 de abril de 2026:

  • Dr. César Lozano, médico cirujano escritor y conferencista internacional, habló sobre ¿Qué hábitos nos ayudan a vivir en equilibrio y tener mejor entorno?
  • Gabriela Zuluaga, creadora de contenido, abordó sobre ¿Cómo llegar a una conciliación ideal con la expareja por los hijos?
  • Profesor William Usaquén, director del laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió sobre ¿Puede una mujer quedar embarazada de dos hombres al mismo tiempo?

Escuche el programa completo aquí:

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