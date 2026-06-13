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Consejos para ordenar las finanzas personales: Casa Blu del 13 de junio de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 13 de junio de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 13 de junio de 2026:

  • Juan David Giraldo Rojas, psicólogo clínico y perito en psicología jurídica y forense, habló sobre El rol del padre soltero y su papel en la crianza.
  • Ana Paulina Maya Zuluaga, asesora experta en Homeschooling, líder de la Red Colombiana de Educación en Familia y autora del libro Si el colegio no existiera, se refirió sobre El homeschooling: cómo se convierte en una alternativa de educación para los niños.
  • Fito Cotes, mentor financiero, empresario, inversionista y autor de Permitido ser rico y Deudas cero, abordó sobre la guía práctica para recuperar el control del dinero.

Escuche el programa completo aquí:

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