Consejos para ordenar las finanzas personales: Casa Blu del 13 de junio de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 13 de junio de 2026:



Juan David Giraldo Rojas, psicólogo clínico y perito en psicología jurídica y forense , habló sobre El rol del padre soltero y su papel en la crianza.

, habló sobre El rol del padre soltero y su papel en la crianza. Ana Paulina Maya Zuluaga, asesora experta en Homeschooling, líder de la Red Colombiana de Educación en Familia y autora del libro Si el colegio no existiera, se refirió sobre El homeschooling: cómo se convierte en una alternativa de educación para los niños.

Fito Cotes, mentor financiero, empresario, inversionista y autor de Permitido ser rico y Deudas cero, abordó sobre la guía práctica para recuperar el control del dinero.

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