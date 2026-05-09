Estrategias financieras para comprar vivienda por primera vez: Casa Blu del 9 de mayo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 9 de mayo de 2026:



Carolina Martínez, especialista en finanzas de vivienda , habló sobre las estrategias reales para lograr comprar vivienda por primera vez sin que se convierta en una pesadilla.

, habló sobre las estrategias reales para lograr comprar vivienda por primera vez sin que se convierta en una pesadilla. Mery Stefhania Torres Hernández, representante del Campo de psicología y Familias para el Capítulo Valle y Sur Occidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, se refirió sobre ¿Cuál es realmente la definición de madre soltera y qué conlleva?

Stephanie y Daniela Carvajalino, CoFundadoras de Biz Fest, abordó sobre Biz Fest: el festival de emprendimiento juvenil más grande de Latam.

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