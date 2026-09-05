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¿Qué es la autoinvalidación emocional?: Casa Blu del 5 de septiembre de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 5 de septiembre de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 5 de septiembre de 2026:

  • Paola Hernández, gerente de sostenibilidad de Homecenter, explicó cómo la compañía se vinculó a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Además de los más de 6.700 kits de emergencia entregados inicialmente, habló del aporte de $50.000 millones junto con Organización Corona, que se destinará progresivamente a proyectos de vivienda e infraestructura social, educativa y de salud.
  • Juanita Gómez Peláez, psicóloga y magíster en psicología clínica, habló sobre la autoinvalidación emocional, que ocurre cuando una persona niega, minimiza o juzga lo que está sintiendo. Explicó que después de situaciones traumáticas como un terremoto pueden coexistir emociones como tristeza, miedo, gratitud e incluso la llamada culpa del sobreviviente, sin que una invalide a la otra.
  • Eddy Karmona, director de La Feria de Diseño, presentó la edición número 13 del evento, que se realizará en Medellín y reunirá tendencias de arquitectura, interiorismo y diseño, además de conversaciones sobre asuntos como la aplicación de inteligencia artificial en estos sectores.

Escuche el programa completo aquí:

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