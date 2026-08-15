Seguros, vivienda y salud emocional tras el terremoto: Casa Blu del 15 de agosto de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 15 de agosto de 2026:



Mabel Quintero , experta en financiación y compra de vivienda, explicó qué deben hacer propietarios e inquilinos si una vivienda presenta daños después del terremoto.

, experta en financiación y compra de vivienda, explicó qué deben hacer propietarios e inquilinos si una vivienda presenta daños después del terremoto. Juan David Escobar , presidente de Seguros Sura, explicó cómo están funcionando las reclamaciones de seguros después del terremoto y aclaró que es falso que exista un plazo de apenas 72 horas para reportar los daños.

, presidente de Seguros Sura, explicó cómo están funcionando las reclamaciones de seguros después del terremoto y aclaró que es falso que exista un plazo de apenas 72 horas para reportar los daños. Valentina González Sinisterra, terapeuta transpersonal, habló sobre el miedo, la ansiedad y el estado de alerta que pueden permanecer después de un terremoto.

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