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Seguros, vivienda y salud emocional tras el terremoto: Casa Blu del 15 de agosto de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 15 de agosto de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 15 de agosto de 2026:

  • Mabel Quintero, experta en financiación y compra de vivienda, explicó qué deben hacer propietarios e inquilinos si una vivienda presenta daños después del terremoto.
  • Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, explicó cómo están funcionando las reclamaciones de seguros después del terremoto y aclaró que es falso que exista un plazo de apenas 72 horas para reportar los daños.
  • Valentina González Sinisterra, terapeuta transpersonal, habló sobre el miedo, la ansiedad y el estado de alerta que pueden permanecer después de un terremoto.

Escuche el programa completo aquí:

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