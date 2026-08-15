Seguros, vivienda y salud emocional tras el terremoto: Casa Blu del 15 de agosto de 2026

Actualizado: 15 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 15 de agosto de 2026:
- Mabel Quintero, experta en financiación y compra de vivienda, explicó qué deben hacer propietarios e inquilinos si una vivienda presenta daños después del terremoto.
- Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura, explicó cómo están funcionando las reclamaciones de seguros después del terremoto y aclaró que es falso que exista un plazo de apenas 72 horas para reportar los daños.
- Valentina González Sinisterra, terapeuta transpersonal, habló sobre el miedo, la ansiedad y el estado de alerta que pueden permanecer después de un terremoto.
Escuche el programa completo aquí: