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Blu Radio  / Cotidiano  / El error al guardar la carne en la nevera que puede provocar bacterias y mal olor

El error al guardar la carne en la nevera que puede provocar bacterias y mal olor

La forma en que almacena este alimento influye en su frescura y seguridad. Expertos explican cómo evitar bacterias, humedad y contaminación en el refrigerador.

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