El error al guardar la carne en la nevera que puede provocar bacterias y mal olor

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Conservar la carne en casa parece una tarea sencilla, pero pequeños errores pueden afectar su calidad e incluso poner en riesgo la salud. Uno de los más comunes es dejarla en la bolsa plástica en la que viene de la carnicería, una práctica que expertos desaconsejan por sus efectos negativos en el alimento.
Aunque muchas personas creen que basta con refrigerarla, la forma en que se guarda influye directamente en su frescura, sabor y seguridad. Aquí le explicamos por qué debería cambiar este hábito cuanto antes.
Uno de los principales problemas de este tipo de almacenamiento es la falta de ventilación. Las bolsas plásticas sellan completamente la carne, impidiendo el flujo de oxígeno y generando un ambiente húmedo en su interior.
Esa humedad acumulada crea las condiciones ideales para la proliferación de bacterias. Como consecuencia, el producto puede deteriorarse más rápido, perder su color natural y desarrollar olores o sabores desagradables, incluso antes de la fecha esperada.
Además, los cambios de temperatura dentro de la nevera pueden empeorar este efecto, afectando la textura del alimento y reduciendo su calidad al momento de cocinarlo.
Más allá de la calidad, hay un aspecto clave que no se puede ignorar: la seguridad alimentaria. Cuando la carne permanece en bolsas plásticas mal cerradas o con fugas, sus jugos pueden entrar en contacto con otros alimentos.
Esto aumenta el riesgo de contaminación cruzada, una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar. Verduras, frutas u otros productos listos para consumir pueden verse afectados sin que sea evidente a simple vista.
Por eso, no se trata solo de conservar bien la carne, sino de proteger todo lo que hay dentro del refrigerador.
Afortunadamente, existen alternativas simples y efectivas que puede aplicar en su cocina para mejorar la conservación de la carne sin necesidad de equipos especializados. Estas son algunas recomendaciones clave:
Si bien el empaque al vacío es una de las mejores opciones para conservar carne por más tiempo, no siempre es viable en casa. Por eso, estas alternativas prácticas pueden marcar una gran diferencia en el día a día.