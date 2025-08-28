El hábito de colombianos con la nevera que acorta su vida útil y aumenta el gasto de luz

En muchos hogares colombianos, la nevera no solo cumple su función de conservar los alimentos.

La parte superior de este electrodoméstico suele convertirse en una especie de repisa improvisada, donde se apilan desde cajas de cereal y ollas hasta licuadoras y frascos.

Aunque esta práctica parece inofensiva, especialistas en electrodomésticos advierten que puede estar acortando de manera silenciosa la vida útil del refrigerador y aumentando el consumo de energía.



¿Por qué no se deben poner objetos sobre la nevera?

De acuerdo con expertos de LG Electronics, los refrigeradores cuentan con dispositivos internos que producen calor como parte de su funcionamiento. Para que el sistema trabaje correctamente, ese calor debe liberarse de manera adecuada.

Llenar la parte de arriba de la nevera de cosas afectaría su vida útil. Foto: Image Fx

Cuando se colocan objetos sobre la parte superior, el proceso de ventilación se ve obstaculizado, lo que obliga al aparato a trabajar con mayor esfuerzo para mantener la temperatura interna.

Ese sobreesfuerzo no solo reduce la vida útil del electrodoméstico, sino que también eleva el consumo de electricidad, un factor que puede reflejarse directamente en el aumento de la factura de luz en los hogares colombianos.

Además de afectar la eficiencia energética, este hábito presenta otros riesgos importantes:



Caída de objetos: el abrir y cerrar constante de la puerta genera movimientos que pueden provocar la caída de elementos mal ubicados, lo que supone un peligro si son frágiles o pesados.

el abrir y cerrar constante de la puerta genera movimientos que pueden provocar la caída de elementos mal ubicados, lo que supone un peligro si son frágiles o pesados. Daño estructural: el exceso de peso acumulado en la parte superior puede ocasionar daños en la estructura del refrigerador con el paso del tiempo.

el exceso de peso acumulado en la parte superior puede ocasionar daños en la estructura del refrigerador con el paso del tiempo. Mayor gasto económico: si el electrodoméstico se daña antes de tiempo por sobrecarga, la reparación o reemplazo puede significar un gasto considerable para las familias.

¿Qué hacer en lugar de usar la nevera como estante?

Especialistas recomiendan evitar a toda costa convertir la nevera en un estante de almacenamiento. En su lugar, sugieren instalar muebles o armarios superiores que permitan aprovechar el espacio sin afectar la ventilación.

Otra opción práctica es el uso de cestas organizadoras ligeras con objetos decorativos o utensilios de uso ocasional. Eso sí, se debe procurar que no bloqueen el flujo de aire del electrodoméstico.

Cuidar los hábitos en el hogar no solo contribuye a extender la vida útil de los aparatos, también ayuda al ahorro económico y a la eficiencia energética. Y en este caso, algo tan simple como despejar la parte superior de la nevera puede marcar una gran diferencia para el bolsillo y para el buen funcionamiento del refrigerador.