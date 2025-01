El nuevo producto del D1 para el cabello que causa furor en redes sociales y por $10.000

Tiendas D1 lo ha vuelto a hacer: un nuevo producto de su catálogo está arrasando en redes sociales gracias a sus resultados y su precio accesible.

Se trata del Protector Térmico Capilar de la marca Anian Natural Hater, un spray de 250 ml que promete proteger el cabello del calor del secador y la plancha hasta los 220°C, además de ofrecer protección contra rayos UVA/UVB.

Con un precio de $9.950, este protector térmico ha generado miles de comentarios positivos en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten sus experiencias con el producto. Una de las características que más destacan es el aroma, que recuerdan al de un salón de belleza, y su capacidad para dejar el cabello suave, manejable y sin sensación grasosa.

Una usuaria que probó el protector viral comentó: "¡El pelo queda súper suave tras la aplicación y no quedó graso, que eso es lo que siempre busco en un protector! Además, me aplacó el frizz, que es algo que siempre me cuesta controlar". Otros han señalado que el producto tiene una presentación generosa, perfecta para quienes utilizan herramientas de calor con frecuencia.

El protector térmico del D1 ha conquistado tanto a quienes tienen cabellos lisos como a quienes luchan con el frizz, posicionándose rápidamente como un imprescindible en la rutina de cuidado capilar. Por su precio accesible y sus resultados efectivos, se ha convertido en una de las recomendaciones más populares para quienes buscan proteger su cabello sin gastar demasiado.

¿Cómo se usa correctamente el protector térmico?

Lava y seca el cabello: Aplica el protector térmico sobre el cabello limpio y ligeramente húmedo. Cantidad adecuada: Usa la cantidad recomendada por el producto; generalmente, una pequeña cantidad es suficiente. Distribución uniforme: Distribuye el producto de manera uniforme por todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas. Un peine puede ayudarte a asegurarte de que llegue a todas las hebras. Antes del calor: Aplica el protector térmico justo antes de utilizar cualquier herramienta de calor. Reaplicar si es necesario: Si se van a usar varias herramientas de calor o si el cabello es muy poroso, se puede reaplicar el producto.

Consejos adicionales:



Tipo de cabello: Elige un protector térmico adecuado para el tipo de cabello (fino, grueso, rizado, etc.).

Formato: Los protectores térmicos vienen en diferentes formatos (spray, crema, aceite). El formato más adecuado dependerá de la preferencia y tipo de cabello.

Ingredientes: Busca productos que contengan ingredientes hidratantes y nutritivos, como aceites naturales (argán, coco, macadamia).

Otras herramientas: Además de las herramientas de calor, el protector térmico también puede proteger el cabello de otros factores dañinos como la contaminación y los rayos UV.

