¿Qué pasaría si un agujero negro entrara en nuestro sistema solar?

Los agujeros negros son masivos, en su mayoría invisibles y tan poderosos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Entonces, ¿qué ocurriría si uno entrara en nuestro sistema solar?

Según expertos citados porLive Science, eso depende de muchos factores, incluido el tamaño y la distancia del agujero negro. Pero en muchos escenarios, no pasaría mucho. "No son, per se, destructivos", dijo Karina Voggel, investigadora postdoctoral en el Centro de Datos Astronómicos de Estrasburgo en Francia.

Es simplemente masa. Masa muy comprimida, pero masa. No es una aspiradora cósmica dijo Karina Voggel.

Si un agujero negro vagara hacia nuestro sistema solar, los efectos más grandes serían gravitacionales, dependiendo de su masa.

"Los agujeros negros de los que estamos seguros son mucho más masivos que el sol. Y la gravedad del sol domina el comportamiento de los cuerpos en el sistema solar hasta distancias tremendas, por lo que cualquier cosa más masiva que el sol que deambule por nuestro vecindario en escalas mucho mayores que el sistema solar tendría efectos notables", explicó Robert McNees, profesor asociado de física en la Universidad Loyola de Chicago.

Los agujeros negros conocidos son de masa estelar o supermasivos, encontrados principalmente en el centro de las galaxias y son 100,000 hasta miles de millones de veces más masivos que el sol. También existen otras posibilidades, como agujeros negros miniatura que podrían crearse en aceleradores de partículas, aunque estos son microscópicos y se evaporan en menos de un segundo.

Esta imagen distribuida el 30 de noviembre de 2022 por Nature Publishing Group muestra una representación artística que ilustra observaciones de un evento raro de perturbación por marea (TDE, por sus siglas en inglés), ráfagas de energía liberadas cuando una estrella es desgarrada por un agujero negro supermasivo, hallazgos que podrían mejorar nuestra comprensión de las propiedades de los agujeros negros a distancias cosmológicas. CARL KNOX/AFP

Los agujeros negros primordiales, formados por fluctuaciones de masa en el universo temprano, también son considerados.

"No se descarta completamente que puedan existir agujeros negros primordiales flotando en el universo con masas comparables a unas pocas masas terrestres", añadió McNees. Estos agujeros negros más pequeños no tendrían efectos gravitacionales tan drásticos como los agujeros negros astrofísicos si entraran en nuestro sistema solar.

Algunos astrónomos han especulado incluso si el Planeta Nueve, un planeta hipotético en los límites del sistema solar, podría ser un agujero negro "bebé" en la masa de un agujero negro primordial, aunque esto no tendría grandes efectos en las órbitas planetarias.

Sin embargo, si un agujero negro de masa estelar o mayor atravesara nuestro sistema solar, podría significar desastre, dependiendo de su proximidad y velocidad. Si pasara a través de la Nube de Oort, podría perturbar los cometas y asteroides, potencialmente dirigiéndolos hacia la Tierra.

Esta imagen distribuida por el Observatorio Europeo Austral (ESO) el 16 de febrero de 2022 muestra, en el panel izquierdo, una vista de la galaxia activa Messier 77 capturada con el instrumento FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2 (FORS2) en el Very Large Telescope del ESO, y, en el panel derecho, una ampliación de la región interna de esta galaxia, su núcleo galáctico activo, visto con el instrumento MATISSE en el Interferómetro del Very Large Telescope del ESO. Por primera vez, los astrónomos tienen una imagen detallada de un núcleo galáctico activo, la estructura de polvo y gas que rodea un agujero negro supermasivo, lo que permite una mejor comprensión del funcionamiento de estos objetos, entre los más luminosos del Universo. El brillo de este núcleo eclipsa ampliamente el de la galaxia NGC1068, también conocida como M77, en cuyo centro se encuentra. Descubierto hace más de dos siglos, solo ahora los astrónomos liderados por Violeta Gamez-Rosa, de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, revelan su núcleo en gran detalle en un estudio publicado en Nature. -/AFP

Solo si el agujero negro cruzara entre las órbitas de Urano y Plutón, la Tierra comenzaría a sentir sus efectos gravitacionales. Dependiendo de la cercanía, esto podría alterar nuestras estaciones, causando una era glacial o aumentando tanto las temperaturas que la vida en la Tierra se extinguiría.

Aunque estos escenarios son extremadamente improbables, tanto Voggel como McNees señalan que, a diferencia de los asteroides comunes, los agujeros negros son mucho más raros en el universo y las posibilidades de que uno atraviese el sistema solar son muy bajas.

"Nos preocupamos por los asteroides que ocasionalmente impactan la Tierra porque hay muchos de ellos", dijo McNees.