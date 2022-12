Alberto Contador no estará en el Giro de Rigo

Alberto Contador, famoso ciclista español, multicampeón, informó a través de sus redes sociales que una intoxicación lo dejará fuera del Giro de Rigo, evento que comenzará este fin de semana en el Quindío y que es organizado por Rigoberto Urán.

Contador haría parte del evento junto a Egan Bernal, Esteban Chávez, Sebastián Henao, entre otros, pero esa enfermedad lo aleja del espectáculo y lo sacará de la competencia.

El comité organizador del evento había informado del suceso, aclarando que Contador presentaba fiebre y síntomas de intoxicación que lo alejaban de la fiesta. Además, el propio ciclista terminó confirmándolo en redes sociales.

“Lamento enormemente no poder estar en el Giro de Rigo, pero empecé a sentirme mal, se ve que he comido algo que me ha sentado fatal y regular la fiebre, pero lo siento, tenía muchas ganas de disfrutar de Colombia”, dijo Contador.

