Atleta Anthony Zambrano recibió una casa en Soledad como 'aguinaldo'

En la urbanización Villa Serena, ubicada en el barrio Costa Hermosa, de Soledad, el atleta Anthony Zambrano vio materializado el sueño por el que ha corrido los últimos años: tener una casa propia para su mamá.

El deportista, nacido en La Guajira y criado en Barranquilla, recibió junto a su madre un 'aguinaldo' de la constructora Villa Linda ACF, que le donó una vivienda tras la gestión de la gobernadora electa en el Atlántico, Elsa Noguera, quien hizo presencia en el acto de entrega de llaves y la firma de las escrituras.

"Mi madre me dijo: yo quiero verte triunfar en el deporte, y le estoy cumpliendo. Soy hijo único y la verdad es que gracias a los chancletazos, a todas las cosas que ella me dio y sus consejos, he logrado mis objetivos. Ahora el tercer cuarto de la casa será el rincón de las medallas", expresó Zambrano, campeón panamericano y medalla de plata en el mundial de atletismo en Doha.

Precisamente, por este último título, Zambrano también recibió un reconocimiento en octubre pasado por parte del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char,

quien le entregó un cheque por 100 millones de pesos.

Dado su alto rendimiento, Elsa Noguera, como próxima mandataria del Atlántico, le garantizó el apoyo económico al deportista para que continúe preparándose y representando a este departamento donde se crio.

"Se lo quieren robar, le están ofreciendo una cantidad de plata, pero la que sea no va a ser mayor a la que nosotros le vamos a dar aquí en el departamento. Anthony es nuestro y seguirá con nosotros estos cuatro años representando al Atlántico", aseveró.

"Sí, me han ofrecido muchas cosas, pero si ella (Elsa Noguera) me dice que me va ayudar para los Juegos Olímpicos, me quedo, porque eso implica muchos gastos", respondió Anthony Zambrano.

