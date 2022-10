Brasil asusta, Inglaterra cumple, España ilusiona y Argentina golpea

La jornada de amistosos para preparar el Mundial culminó con una victoria potente de Brasil, que asustó ante Rusia con una goleada (0-3), con el empate ilusionante de España en Alemania (1-1), con el golpe de efecto de Argentina en Italia (0-2) y con la efectividad de Inglaterra, que se llevó la victoria frente a Holanda con un tanto de Jesse Lingard.

En el escenario de la final del Mundial, el estadio Luzhniki de Moscú, Brasil dio un puñetazo encima de la mesa para erigirse como uno de los posibles favoritos para ganar el trofeo. Sin Neymar, aún lesionado, aceleró el paso con una clara goleada sobre el anfitrión, Rusia, que perdió 0-3, en un ejercicio de seriedad y pegada.

Brasil tiene una buena mezcla de jugadores para hacer algo bueno en el Mundial. Lo demostró en su partido amistoso. En el centro del campo tiene a dos murallas llamadas Casemiro y Paulinho, dos hombres difíciles de desbordar, y delante, con Coutinho, Douglas Costa, Willian y Gabriel Jesús, hay mucha imaginación y electricidad.

Rusia pudo aguantar la primera parte, pero después no consiguió aguantar el dominio de Brasil, que salió a confirmar el dominio absoluto del primer acto. El encargado de abrir el marcador fue Joao Miranda, que aprovechó el rechace de un cabezazo de Paulinho para hacer el 0-1.

Después, en el minuto 62, Coutinho transformó un penalti sobre Paulinho, que se encargó de cerrar el marcador con un cabezazo tras una gran jugada de Willian. Brasil asustó en Moscú y sin Neymar. Será una selección a tener en cuenta.

En Dusselford se enfrentaron dos candidatas, la vigente campeona, Alemania, y España, que quiere recuperar el cetro que perdió en Brasil 2014. Sin duda, era uno de los partidos de la jornada y el equipo de Julen Lopetegui, aunque no ganó, firmó una primera parte en la que ilusionó a su afición gracias a un fútbol vistoso y efectivo.

En esos 45 minutos iniciales, España tocó con clase la pelota, llegó a marear a los jugadores alemanes y se adelantó en el marcador por medio de Rodrigo Moreno, que aprovechó un pase mágico del incombustible Andrés Iniesta para abrir el marcador. Aunque Thomas Müller empató con un zapatazo desde fuera del área, el primer tiempo fue español.



En la segunda parte, el guión igualó el dominio de ambos equipos, que dispusieron de ocasiones para marcar y llevarse el duelo. Diego Costa, a quien Rodrigo le ganó la partida e inició el choque desde el banquillo, pudo marcar al final, pero el equipo de Löw tuvo también sus ocasiones en las botas de Hummels, Werner y Gundogan. El empate no desmereció el fútbol de España, que plantó cara al campeón.



Mientras, en Manchester, Argentina, sin Lionel Messi, con problemas físicos, dio dos golpetazos para ganar a Italia, que vive deprimida desde que no se clasificó para el Mundial de Rusia. El equipo de Jorge Sampaoli sobrevivió a un choque algo aburrido con un estreno de Di Biagio errático en el banquillo italiano.



El cuadro transalpino sobrevivió en la primera parte gracias a su portero Gianluigi Buffon, que salvó a su equipo con dos buenas paradas a Nicolás Otamendi y a Gonzalo Higuaín en un mano a mano. Pero no pudo evitar los dos picotazos de Argentina, mejor en la segunda parte y muy efectiva. Primero Éver Banega, y después Manuel Lanzini, dieron una victoria de prestigio al cuadro albiceleste. Y sin Messi.



Mientras, Inglaterra ganó por la mínima a Holanda, que no levanta cabeza y que, junto a Italia, será una de las grandes ausencias del Mundial. Sin Harry Kane, lesionado, el conjunto británico se encomendó a un gol de Jesse Lingard en la segunda parte para llevarse la victoria. Inglaterra cumplió con esa ocasión. Sólo tuvo otras dos en un choque bastante aburrido.



Con Portugal brilló Cristiano Ronaldo. Los campeones de Europa sufrieron para acabar con Egipto y sólo dos goles en el descuento del jugador del Real Madrid anularon el tanto de Mohamed Salah. No hubo mucha más historia que la efectividad de Cristiano, que sigue en forma y dio brillo a un partido sin lustre en el que sólo emocionó el duelo entre el luso y Salah.



Con Francia, debutaron Lucas Hernández y Ben Yedder y lo hicieron con una derrota. Pese a tener una renta sobre Colombia de dos goles con los aciertos de Olivier Giroud y de Thomas Lemar, perdieron gracias a una reacción espectacular del combinado "cafetero". Luis Muriel, Radamel Falcao y Juan Quintero, dieron la vuelta al marcador para deprimir a los hombres de Didier Deschamps.



Antes, otra selección mundialista, Japón, no pasó del empate ante Malí en el estadio Maurice Dufrasne de Lieja (Bélgica). El cuadro nipón sufrió hasta el final para firmar tablas y un tanto de Shoya Nakajima, empató el gol de penalti transformado por Abdoulay Diaby justo antes del descanso.



Con uno de los asistentes de José Pekerman en la grada para espiar a Japón, primer rival del cuadro "cafetero" en el Mundial, el equipo del bosnio Vahid Halilhodzic ofreció una imagen gris que tendrá que mejorar en los dos próximos meses.



Otro de los rivales de Colombia en la fase de grupos, Senegal, empató 1-1 ante Uzbekistán en el estadio Mohammed V de Marruecos. El equipo de Cisse comenzó perdiendo el choque con un tanto de penalti obra de Shukurov y, aunque acusó la ausencia de Sadio Mané, consiguió empatar a falta de media hora por medio de Moussa Konaté.



Australia corrió peor suerte y se dio un tortazo en Oslo ante Noruega, que ganó 4-1 para evidenciar las carencias defensivas del combinado "Aussie". El cuadro escandinavo, que no jugará el Mundial, inició el choque con un gol en contra de Jackson Irvine tras un buen cabezazo.



Pero fue un espejismo. Australia nunca controló las bandas y se descuidó a balón parado. Así, el empate, obra de Ola Kamara, llegó tras una jugada por la izquierda. El 2-1, con un cabezazo de Tore Reginiussen después de una falta. Kamara, repitió otras dos veces para completar su triplete en otros dos errores defensivos. Australia, tendrá que mejorar.



Suiza consiguió una victoria muy sufrida ante Grecia, que se encerró muy bien y sólo sucumbió con un golazo de Blerim Dzemaili en la segunda parte. El futbolista del Bolonia enganchó una tijera a falta de media hora que bastó a su selección para ganar el partido.



Uno de los rivales de España en el grupo B del Mundial, Irán, perdió ante Túnez con un tanto en propia meta de Milad Mohammadi, que no pudo evitar apartarse cuando su portero rechazó un disparo de Wahbi Khazri. Después, con un jugador más los últimos diez minutos por la expulsión de un rival, fue incapaz de empatar el duelo.



El otro contrincante de España en el Mundial, Marruecos, se llevó la victoria ante Serbia. Ganó 1-2, con un tanto de penalti en la primera parte de Hakim Ziyech y otro de Khalid Boutaib al filo del descanso. El empate momentáneo de Dusan Tadic no sirvió a los balcánicos, que se vieron superados por el fútbol animado de su rival.



En el resto de encuentros, Arabia Saudí empató 1-1 ante Ucrania con un gol de Saeed Al Mowalad; un tanto de Victor Moses dio la victoria a Nigeria frente a Polonia (0-1); y el mismo resultado consiguió Costa Rica, que doblegó a Escocia con una diana de Marcos Ureña.