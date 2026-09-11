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Blu Radio  / Deportes  / Fuerte accidente en la Fórmula 2: monoplaza chocó contra un muro y se prendió en llamas en Madring

Fuerte accidente en la Fórmula 2: monoplaza chocó contra un muro y se prendió en llamas en Madring

El piloto británico George Russell dijo que Madring "probablemente sea el circuito más peligroso del año".

Monoplaza accidentado en Madring
Monoplaza accidentado en Madring
Foto: captura de video
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El monoplaza del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART GP) se incendió después de estrellarse violentamente contra un muro de protección, este viernes durante los entrenamientos libres de Fórmula 2 del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring, en la capital española.

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El piloto, que hizo un trompo antes de golpear las protecciones en la curva 19, salió ileso de este accidente y consiguió salir por su propio pie del habitáculo cuando la parte trasera de su auto ya estaba en llamas.

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La sesión fue interrumpida durante aproximadamente media hora, el tiempo necesario para limpiar la pista y reparar el muro de protección que amortiguó el impacto. El espectacular trazado madrileño, con muros muy próximos a la pista, es muy exigente y el más mínimo error puede costar muy caro.

El Madring cuenta con 22 curvas, algunas ciegas, y 'La Monumental', una impresionante curva peraltada de hasta 24 grados.

"Probablemente sea el circuito más peligroso del año, con muros, curvas muy rápidas, algunas ciegas", había advertido el jueves el piloto británico de F1 George Russell (Mercedes).

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El circuito semiurbano serpentea en torno al recinto ferial de Madrid, Ifema, al norte de Madrid, cerca del centro de entrenamiento del Real Madrid y del aeropuerto de Barajas.

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Es la primera vez desde la inauguración del trazado urbano de Las Vegas en noviembre de 2023 que un nuevo circuito aparece en el calendario de la Fórmula 1.

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