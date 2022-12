Cardio Alejo Team, equipo familiar de pilotos de carros

“Nosotros empezamos a competir en Rally y por ser un poco ‘loco’ en la pista me apodaron el ‘cardioloco’ pero a medida me fui superando, además no me agradaba mucho el apodo y evolucionamos hacia Cardio Alejo, pero fue hasta hace tres años que se convirtió en Cardio Alejo Team cuando logramos completar el equipo”, explicó.

Este grupo cuenta con dos equipos, uno en el Camper Cross y otro en el Rally Cross.

“El equipo de Rally Cross, del cual la manager es mi novia, cuenta con dos carros y el equipo de Camper Cross lo llevamos evolucionando desde hace tres años, empezamos con un carro muy limitado, pero lo hemos mejorado en todos sus aspecto”, indicó.

El Cardio Alejo Team es un equipo netamente familiar y Alejandro Orjuela Jr dijo cómo ha vivido esta experiencia que de algún modo ha sido heredada de su padre.

“Desde pequeño me han atraído mucho los carros y siempre he estado cercano a este tema. Empecé en el Rally como y desde el 2015 inicié como piloto. La experiencia ha sido inolvidable y en compañía de la familia mucho mejor”, dijo.