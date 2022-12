¡Casi nos quedamos sin estrella! Mamá de Cuadrado le prohibió jugar fútbol de niño

Juan Guillermo Cuadrado, reciente campeón de la Serie A con la Juventus de Turín, conversó con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, sobre su exitoso presente en Italia.

El jugador de la Selección Colombia reveló una anécdota que por poco significa no haberlo conocido como jugador de fútbol, todo por su indisciplina en el colegio.

Cuadrado confesó que de niño no le gustaba estudiar, pues su cabeza estaba todo el tiempo en la pelota de fútbol y su sueño por convertirse en un jugador profesional, al punto que su mamá, preocupada por los malos resultados en el colegio, llegó a prohibirle volver a pegarle al balón.

“Me estaba yendo muy mal en el colegio porque yo quería solo fútbol. Estaba perdiendo muchas materias, mi mamá se dio cuenta y un día vi bolsas con mis guayos y los uniformes de los equipos. Me dijo que lo iba a botar todo al río, que debía tener mucha disciplina, no solo en el fútbol, sino también en el colegio. Me dijo que no iba a entrenar más, yo llorando le dije que no”, reveló Cuadrado.

Sin embargo, su mamá solamente lo estaba asustando para que le prestara más atención al colegio, aunque sí dejó al ahora jugador profesional varios días sin poderse entrenar cuando era niño.

“Ella hizo como si me hubiera botado todo, llorando le dije que iba a recuperar todas las materias. Pasó el tiempo y no me dejaba entrenar. Yo le decía que por el fútbol íbamos a salir adelante y que si no me dejaba entrenar era culpa de ella. Después me puse juicioso en el colegio, cogí la disciplina no solo para el fútbol sino para el colegio”, aseguró.

La historia de Cuadrado saldrá en un libro que desde ya está escribiendo, en el que relata su historia de vida y cómo salió adelante, a pesar de las dificultades, gracias al fútbol.

“Comencé a escribir porque muchos conocen al Juan el jugador, pero no saben cómo fue el proceso. Recordando las cosas por las que uno pasó cuando niño. Espero que sea un libro de mucha bendición, porque a través del fútbol se puede generar mucha transformación en la vida”, manifestó.

Para Cuadrado es importante poder darle a los demás de “las bendiciones” que ha recibido, por lo que su fundación ha sido vital para que jóvenes encuentren en el deporte una salida ante las dificultades de la vida.

“Cuando eres una persona bendecida solo quieres poder darles a los otros de lo que recibiste, no solamente con dinero, porque al final se acaba y vuelven a tener la necesidad, a veces con un simple abrazo o escuchar, es ver cómo hacer para que no vuelvan a coger esos caminos que a veces son malos”, contó.

“Tratamos principios y valores para que puedan ver que hay nuevas oportunidades y ver que si ponen todo en manos de Dios, el Señor siempre quiere cumplir los sueños. Se trata de que no dejemos de soñar y creer en ellos, aún en momentos difíciles”, añadió.

