Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder

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El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.
Esta jornada de la Vuelta a Cataluña estuvo llena de emociones para Remco Evenepoel. En la tercera etapa, el ciclista belga concluyó su jornada con una fuerte caída a 500 metros de la llegada, un accidente que no le permitió disputar la victoria con Jonas Vingegaard. Una oportunidad que aprovechó el francés Dorian Godon, quien ganó la etapa y ya había triunfado en la primera.
Es posible que el francés no hubiera logrado la victoria sin la caída del belga, integrante del equipo Bora-Hansgrohe. El accidente se produjo cuando perdió el control de la bicicleta al acercarse a una rotonda. Vingegaard logró evitar la caída, pero se relegó y terminó siendo alcanzado por el grupo.
Al final, el francés cruzó con el mismo tiempo de Ethan Vernon y Noah Hobbs, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente, en una jornada que se resolvió en grupo.
En la clasificación general, Dorian Godon se mantiene como líder con un tiempo acumulado de 11 horas, 29 minutos y 50 segundos sobre 499,6 kilómetros. Tom Pidcock es segundo a 16 segundos y Jonas Vingegaard tercero a 18, mientras que desde la cuarta hasta la décima posición hay varios corredores a 20 segundos del líder.
La etapa del jueves, 25 de marzo, inicialmente iba desde Mataró hasta Vallter y comprendía 173 kilómetros. Sin embargo, esta etapa de montaña, a causa del mal tiempo, se recortó y solo se realizarán las subidas a Parpers y Sant Feliu de Codines, cambios que dejan el recorrido en 149 kilómetros.