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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder

Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder

El francés se impuso en el esprint en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Remco Evenepoel sufrió una caída cerca a la meta.

Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña
Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña
X: @VoltaCatalunya
Por: Gerardo Sojo
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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