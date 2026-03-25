Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder

El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.



Dorian Godon, ganador de la tercera etapa

Esta jornada de la Vuelta a Cataluña estuvo llena de emociones para Remco Evenepoel. En la tercera etapa, el ciclista belga concluyó su jornada con una fuerte caída a 500 metros de la llegada, un accidente que no le permitió disputar la victoria con Jonas Vingegaard. Una oportunidad que aprovechó el francés Dorian Godon, quien ganó la etapa y ya había triunfado en la primera.

Es posible que el francés no hubiera logrado la victoria sin la caída del belga, integrante del equipo Bora-Hansgrohe. El accidente se produjo cuando perdió el control de la bicicleta al acercarse a una rotonda. Vingegaard logró evitar la caída, pero se relegó y terminó siendo alcanzado por el grupo.

Al final, el francés cruzó con el mismo tiempo de Ethan Vernon y Noah Hobbs, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente, en una jornada que se resolvió en grupo.



Dorian Godon, líder de la general

En la clasificación general, Dorian Godon se mantiene como líder con un tiempo acumulado de 11 horas, 29 minutos y 50 segundos sobre 499,6 kilómetros. Tom Pidcock es segundo a 16 segundos y Jonas Vingegaard tercero a 18, mientras que desde la cuarta hasta la décima posición hay varios corredores a 20 segundos del líder.



¿Qué pasó con la cuarta etapa?

La etapa del jueves, 25 de marzo, inicialmente iba desde Mataró hasta Vallter y comprendía 173 kilómetros. Sin embargo, esta etapa de montaña, a causa del mal tiempo, se recortó y solo se realizarán las subidas a Parpers y Sant Feliu de Codines, cambios que dejan el recorrido en 149 kilómetros.

