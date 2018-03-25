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Blu Radio  / vuelta a Cataluña

vuelta a Cataluña

  • Jonas Vingegaard celebra etapa en la Vuelta a Cataluña
    Jonas Vingegaard celebra etapa en la Vuelta a Cataluña
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Doble premio para Vingegaard en la Vuelta a Cataluña: gana la quinta etapa y es líder

    El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1:01 minutos sobre el francés Lenny Martinez.

  • Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña
    Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña
    X: @VoltaCatalunya
    Ciclismo

    Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder

    El francés se impuso en el esprint en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Remco Evenepoel sufrió una caída cerca a la meta.

  • Egan Bernal
    Foto: Ministerio del deporte
    Ciclismo

    Egan Bernal logró milagroso podio en la Vuelta a Cataluña: Pogacar se coronó campeón

    El pedalista colombiano Egan Bernal culminó con éxito este domingo su participación en la Vuelta a Cataluña. El corredor terminó en el tercer lugar de la clasificación general, en la competencia que ganó el esloveno Tadej Pogacar.

  • Egan Bernal
    Foto: Ministerio del deporte
    Mundo

    Egan Bernal, atacó en la Vuelta a Cataluña y subió al podio

    El ciclista Egan Bernal fue el gran beneficiado del día, que inició la etapa en la novena posición de la general para terminarla en el podio. Así fue la jornada para el colombiano.

  • Ciclista colombiano Harold Tejada
    Ciclista colombiano Harold Tejada
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Vuelta a Cataluña: Schultz gana la primera etapa y Harold Tejada llega décimo

    Son diez los colombianos que están disputando la Vuelta a Cataluña: Harold Tejada, Nairo Quintana, Egan Bernal, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Einer Rubio, Iván Sosa, Brandon Rubio, Santiago Umba y Jesús Peña

  • egan bernal ineos foto afp.jpg
    Egan Bernal en el Tour de Dinamarca
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Egan Bernal abandona la Vuelta a Cataluña tras sufrir una caída en la sexta etapa

    El regreso de Egan Bernal a las principales competiciones duró muy poco, pues el colombiano sufrió una caída que lo dejó fuera de la vuelta.

  • Esteban Chaves
    Esteban Chaves
    Foto: AFP
    Deportes

    Esteban Chaves, el mejor colombiano luego de la segunda etapa de la vuelta a Cataluña

    El corredor del EF Esteban Chaves llegó este martes a 15 segundos del ganador de la etapa: el italiano Giulio Ciccone.

  • Primoz Roglic AFP.jpg
    Primoz Roglic
    Foto: AFP
    Deportes

    Roglic se impone en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña

    Así, Roglic es el primer líder de esta Vuelta gracias a las bonificaciones y le saca cuatro segundos a Evenepoel.

  • Egan Bernal
    Egan Bernal continúa su recuperación
    Twitter Egan Bernal
    Ciclismo

    Regresa Egan Bernal: está listo para competir en la Vuelta a Cataluña

    Será el momento para que Egan Bernal demuestre su estado de salud después de estar un año sin competencia debido a su fuerte lesión en 2022.

  • Sergio Higuita (3).jpg
    Sergio Higuita //
    Foto: Twitter @HiguitSergio
    Ciclismo

    "Este triunfo en la Volta supone demasiado para mí": Sergio Higuita habló de su victoria en Cataluña

    El ciclista colombiano expresó su felicidad de coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña.

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