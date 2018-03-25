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Doble premio para Vingegaard en la Vuelta a Cataluña: gana la quinta etapa y es líder
El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1:01 minutos sobre el francés Lenny Martinez.
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Dorian Godon gana la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y se mantiene líder
El francés se impuso en el esprint en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Remco Evenepoel sufrió una caída cerca a la meta.
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Egan Bernal logró milagroso podio en la Vuelta a Cataluña: Pogacar se coronó campeón
El pedalista colombiano Egan Bernal culminó con éxito este domingo su participación en la Vuelta a Cataluña. El corredor terminó en el tercer lugar de la clasificación general, en la competencia que ganó el esloveno Tadej Pogacar.
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Egan Bernal, atacó en la Vuelta a Cataluña y subió al podio
El ciclista Egan Bernal fue el gran beneficiado del día, que inició la etapa en la novena posición de la general para terminarla en el podio. Así fue la jornada para el colombiano.
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Vuelta a Cataluña: Schultz gana la primera etapa y Harold Tejada llega décimo
Son diez los colombianos que están disputando la Vuelta a Cataluña: Harold Tejada, Nairo Quintana, Egan Bernal, Sergio Higuita, Esteban Chaves, Einer Rubio, Iván Sosa, Brandon Rubio, Santiago Umba y Jesús Peña
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Egan Bernal abandona la Vuelta a Cataluña tras sufrir una caída en la sexta etapa
El regreso de Egan Bernal a las principales competiciones duró muy poco, pues el colombiano sufrió una caída que lo dejó fuera de la vuelta.
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Esteban Chaves, el mejor colombiano luego de la segunda etapa de la vuelta a Cataluña
El corredor del EF Esteban Chaves llegó este martes a 15 segundos del ganador de la etapa: el italiano Giulio Ciccone.
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Roglic se impone en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña
Así, Roglic es el primer líder de esta Vuelta gracias a las bonificaciones y le saca cuatro segundos a Evenepoel.
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Regresa Egan Bernal: está listo para competir en la Vuelta a Cataluña
Será el momento para que Egan Bernal demuestre su estado de salud después de estar un año sin competencia debido a su fuerte lesión en 2022.
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"Este triunfo en la Volta supone demasiado para mí": Sergio Higuita habló de su victoria en Cataluña
El ciclista colombiano expresó su felicidad de coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña.