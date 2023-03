Egan Bernal abandona la Vuelta a Cataluña tras sufrir una caída en la sexta etapa

Este sábado, 25 de marzo, se disputó la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña que dejó malas noticias para el ciclismo colombiano, pues Egan Bernal sufrió una fuerte caída que generó que tuviera que abandonar la competición.

"Egan Bernal abandona la #VoltaCatalunya102 després de patir una caiguda. Molta força Egan!", informó la cuenta oficial de la competición a través de Twitter, que minutos antes publicó un video derrochando amor por el ciclista colombiano: "Colombia te ama".

La noticia encendió las alarmas del equipo de Egan Bernal, pues Xabier Artetxe, director del INEOS Grenadiers, aseguró en diálogo con medios internacionales que aspiran que el colombiano esté en el Tour de Francia y en otra de las grandes vueltas del ciclismo: "El primero será tener esa base para que esté en buen nivel y el segundo sería recuperar ese toque de calidad”, dijo.

Ahora, esta caída podría complicar el camino de Egan Bernal en este 2023. Por el momento, se desconoce si la lesión es grave o no, además, si dejaría al ciclista sin posibilidad de continuar en varios objetivos trazados por Ineos.

Publicidad

En la Vuelta a San Juan, Egan Bernal sufrió una lesión en su rodilla izquierda a causa de una caída, pero el líder del INEOS ya se encuentra recuperado. "Estoy bien, muy contento de estar aquí. La rodilla creo que está bien, vamos a ver qué pasa en carrera", dijo previo al inicio de la competición.

El gran objetivo de su 2023 es el Tour de Francia y lo volvió a reiterar en Sant Feliu de Guíxols. "Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es mi objetivo desde el comienzo del año", explicó.

"El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir", puntualizó. Además, Bernal no descarta participar en la Vuelta a España.

Publicidad

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'