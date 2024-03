Vuelta a Cataluña: Schultz gana la primera etapa y Harold Tejada llega décimo

⚔️Reviu el millor de la primera etapa de la #VoltaCatalunya 2024 a @Guixols de la mà de @esportcat!



📹¡Los mejores momentos de la primera etapa en Sant Feliu de Guíxols!



💥Relive the best moments of today's stage in Sant Feliu de @Guixols!

#VoltaCatalunya103 @esportcat pic.twitter.com/2Kfnr7eczt