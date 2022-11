“Colombia es un rival de semifinales”: Di María ante Copa América

El atacante de la selección Argentina Ángel Di María, en entrevista con el diario La Nación , aseguró que Colombia es un rival “difícil” con el que comenzar la Copa América Brasil 2019 este sábado en el Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.

“La copa será difícil desde el debut. Colombia puede ser un rival de cuartos o semifinales. Tocó así y debemos resolverlo”, dijo.

Publicidad

Asimismo, el mediocampista del París Saint-Germain afirmó que Argentina siempre es favorita para ganar cualquier competición.

“Somos candidatos porque somos Argentina. Además, tenemos al mejor del mundo (refiriéndose a Messi)”, añadió.

Por otro lado, el jugador de Argentina reveló lo que sintió al saber que el Real Madrid lo quería vender para contratar al volante colombiano James Rodríguez.

“El Madrid quería a James Rodríguez después del Mundial (Brasil 2014) y yo sabía que me querían vender para hacerle un espacio a él. Entonces querían que su jugador (Di María) no se rompiera antes de venderlo. Me peleé con todos, pero ya me había perdido la final (Champions League ante el Atlético de Madrid)”, comentó.

Publicidad

Di María no ocultó su felicidad de volver a vestir la camiseta de la ‘albiceleste’ y más en un torneo importante como la Copa América.

“Me siento feliz, jugar en la selección es diferente a hacerlo en cualquier otra parte. Vendré hasta que me echen porque nunca le cerraré las puertas al equipo”, dijo.

Publicidad