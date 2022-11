Conozca 14 mitos sobre hábitos alimenticios

- Hervir la leche antes de consumirla: Es innecesario hacerlo, ya que la leche pasa por un proceso de pasteurización en el que mueren sus bacterias.

Publicidad

- Escoger el tono del pan: el pan oscuro es el que más compran quienes desean comer sanamente, pero muchas veces al pan blanco le agregan caramelo para cambiar su tono y que luzca mejor.

- Azúcar morena no engorda: esto es totalmente falso, puesto que al azúcar morena le agregan colorante, es decir, ambos azúcares tienen el mismo efecto.

Publicidad

- Comprar comida ‘light’: Al cambiar el sabor en estas comidas las personas creen que contienen menos azúcar y por lo tanto ayudarían a perder esos ‘kilitos de más’, pero en realidad, las empresas aumentan su contenido en sodio, azúcares y demás químicos.

Publicidad

- Consumir vegetales en lugar de alimentos con proteína: Los vegetarianos creerían que no consumen proteína por no comer carne, pero la proteína no solo se encuentra en este alimento sino también legumbres y otras verduras.

- Dejar de fumar engorda: el aumento de apetito no es causante de dejar de fumar, solo es cuestión de saber controlarlo.

Publicidad

- Comer manzana ayuda a blanquear dientes: De esta afirmación lo único cierto es que esta fruta no atenta contra el esmalte de los dientes, pero jamás va a reemplazar la crema dental.

Publicidad

- Sandía con licor causa la muerte: Si causa algunas molestias en el cuerpo debido a que esta fruta tiene alto nivel en agua, por lo tanto retrasa la digestión al mezclarla con licor, pero no es cierto que cause la muerte.

- Ingerir grasa para el guayabo: Esta técnica ayuda a proteger el estómago cuando se come antes de ingerir bebidas alcohólicas, pero no ayuda cuando se hace después.

Publicidad

- Aceite de oliva evita engordar: Si contiene menor nivel de grasa comparado con otros aceites, aun así no deja de ser grasa.

Publicidad

- Dulces cusa hiperactividad en niños: Un mito inventado por los padres que creen que los niños se vuelven más activos cuando comen dulces, pero esto debe ser causa de otro factor, sin embargo no son los dulces.

- Beber agua engorda: Tomar agua produce todo lo contrario, ya que esta da la sensación de llenura.

Publicidad

- Tomar vino tinto para no engordar: Este al igual que los otros vinos contiene calorías, y beberlo en exceso engorda.

Publicidad

- Comer de noche engorda: Este es uno de los mitos que más creen. La verdad sobre esto es que muchas personas comen en gran cantidad e inmediatamente quieren dormir, pero por su sensación de llenura no logran tener un buen sueño.